Oblačno i suvo, do 25 stepeni

NOVI SAD - Prema prognozi RHMZ, u Srbiji će danas biti umereno i pretežno oblačno i iznad većeg dela suvo, samo ponegde u brdsko-planinskim predelima sa kratkotrajnom kišom ili kratkotrajnim pljuskom.

Vetar umeren, u Vojvodini i na istoku povremeno i jak severozapadni, krajem dana u slabljenju. Najniža temperatura od 11 do 15 stepeni, najviša od 22 do 25 stepeni. U Novom Sadu će danas biti umereno oblačno i suvo, vetar umeren severozapadni. Najniža temperatura oko 14 stepeni, a najviša oko 23 stepena. U utorak i sredu očekuje se pretežno sunčano i toplo, samo na severu u sredu umeren razvoj dnevne oblačnosti. U četvrtak umereno do potpuno oblačno i iznad većeg