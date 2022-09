Alkaraz kroz suze: "Razmišljao sam o mami i dedi, titula US Opena je nešto o čemu sa sanjao!"

Upitan, da li je umoran, imao je Karlos spreman odgovor

Mladi španski teniser Karlos Alkaraz osvojio je US Open i postao svetski broj 1, a pre dodele titule u Njujorku, pre svega, rekao je da je mislima uz narod tog grada podsjećajući na 9. septembar i teroristički napad na kule blizankinje. - Želim da pričam o danu koji je poseban za sve, želim da vam kažem da su moje misli sa vama. Nikada nije lako da živiš ovaj dan kao da je normalan dan. Onda se Karlitos usredredio na svoj uspeh na US Openu. - To je nešto o čemu sam