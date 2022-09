Zbog radova na mreži Ečka, Stajićevo u Lukićevo u utorak bez struje

Elektrodistribucija Zrenjanin zbog planiranih radova na elektro-mreži planira da nekoliko sela i deo grada ostanu bez struje u utorak, 13. septembra.

U periodu od 9 i 30 do 10 časova bez struje će biti Ečka a od 10 i 30 do 11 časova struje neće imati Stajićevo i Lukićevo. Od 9 do 12 časova bez struje će biti deo Principove ulice i Gerontološki centar u Zrenjaninu. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi se odlažu. Više vesti iz ovog grada čitajte na sledećem linku.