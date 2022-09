Četvrto zlato za Srbiju, Nemeš prvak sveta

Za tri dana takmičenja u Beogradu, Srbija je osvojila četiri svetske zlatne medalje - Ali Arsalan je osvojio prvo zlato, potom Zurab Datunašvili, danas je to uspeo Sebastijan Nađ, a na kraju i Mate Nemeš.

On je doneo Srbiji još jednu zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu u Beogradu, pošto je u finalu rvanja grčko-rimskim stilom do 67 kilograma pobedio Iranca Mohamedrezu Geraeija. Iranac, svetski i olimpijski šampion, je bolje otvorio meč i dominantno došao do prednosti od 4:0. Nemeš je prekinuo dominaciju protivnika, sa dva poena se vratio u meč, a potom na minut i po do kraja osvojio još jedan. Nova dva boda su donela Nemešu prednost, koju je sačuvao do kraja meča.