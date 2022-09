Smena sunca i oblaka, temperatura do 26 stepeni

Oblačno i sveže jutro. Sunčano tokom dana u većem delu zemlje. Kiša moguća u brdsko-planinskim predelima. Najviša temperatura do 26 stepeni.

U zemlji vreme promenljivo oblačno, ali će ponegde u brdsko-planinskim predelima biti kratkotrajne kiše. Jutarnja temperatura 6 do 13 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 26 stepeni. U Beogradu smena sunca i oblaka, s temperaturom do 24 stepena. Nagli porast temperature od sredine sednice. U sredu oblačno i suvo. Najviša temperatura do 31 stepen. I u četvrtak se očekuje oblačno, ali toplo vreme, s temperaturom do 34 stepena.