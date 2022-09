Alkaraz iskren posle US opena: Sreća što Đoković nije igrao

Novi lider ATP liste priznao da mu je odsustvo srpskog tenisera olakšalo osvajanje prvog grend slema u karijeri. „Ne želim da sebi odbijam ništa od zasluženog, ali činjenica je da ne igram u periodu kada su Rafa Nadal, Novak Đoković i Rodžer Federer istovremeno na terenu.

Imao sam sreću ili to nazovite kako hoćete što Đoković nije mogao da nastupi na US openu. Sve ima svoje razloge, ali to je realnost“, izjavio je čudesni 19-godišnjak iz Španije za Njujork Tajms. Naravno, (od juče) prvi reket sveta nije kriv što osvajač 21. grend slem titule ne pristaje da se vakciniše protiv korona virusa kao ni za to što vlasti Sjedinjenih Američkih Država nisu htele da ga izuzmu od primene strogih antikovid pravila protiv necepljenih stranaca,