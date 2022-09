Rusija preti SAD: Ako date Kijevu rakete dugog dometa prelazite crvenu liniju

Rusko ministarstvo spoljnih poslova objavilo je danas da će SAD, ako odluči da dostavi Kijevu rakete dugog dometa, preći "crvenu liniju" i postati "učesnik sukoba".

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Lajen danas je posetila Kijev, gde se susrela s ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim i premijerom Denisom Šmihalom. Zelenski je tom prigodom šefici EK uručio orden Jaroslava Mudrog. Dear Volodymyr @ZelenskyyUA, thank you so much for the award of the First Class of the Order of Yaroslav the Wise. This is a great honour. I accept it in the name of all EU citizens. And as a symbol of our strong bond.