Vučić: Srbija sa 100 miliona evra finasira autoput Beograd - Bijeljina

BIJELjINA – Radovi na izgradnji deonice auto-puta od Bijeljine do Rače počeli su u mestu Velika Obarska, nedaleko od Bijeljine, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandara Vučića, člana Predsedništva i predsednice Republike Srpske Milorada Dodika i Željke Cvijanović.

Naša zemalja finansiraće sa 100 miliona evra ovaj projekat, a građani će kada budu gotovi radovi, za oko dve i po do tri godine, moći da stignu od Beograda do Bijeljine za samo sat i pet ili 10 minuta. „Mi ćemo našu deonicu auto-puta Kuzmin - Sremska Rača da završimo za najviše godinu dana”, rekao je Vučić i dodao da je novi most na Savi već izgrađen i da se sada radi preostali deo puta. „Nadam se da za dve i po do tri godine, jer nije lako danas graditi zbog