Vučić: Cenimo iskrene komšije; Orban: Mađarska mora biti prijatelj sa Srbijom

Predsednik Aleksandar Vučić, u obraćanju nakon sastanka sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, rekao je da je Srbija veoma zahvalna mađarskim prijateljima. Budite uvereni da građani naše zemlje istinski cene takve prijatelje i komšije, poručio je Vučić. Orban je istakao da je Mađarska zemlja koja sa Srbijom mora biti prijatelj.

18:08 Patrijarh Porfirije i Orban: Bratski odnosi od suštinskog značaja Patrijarh Porfirije primio je u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu mađarskog premijera Viktora Obrana, sa kojim se saglasio da su prijateljski i bratski odnosi Mađara i Srba od suštinskog značaja za njihov napredak i izgrađivanje u kulturnom, društvenom, verskom i svakom drugom smislu, saopštila je Srpska pravoslavna