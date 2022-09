Novi loto milioner: Izvučena loto plus premija od 3.2 milona evra

U 74. kolu loto igre na sreću nije bilo dobitnika sedmice ali je izvučena loto plus premija u vrednosti od 3.2 miliona evra.

Kombinacija koju je ovog petka bilo potrebno pogoditi za sedmicu bila je 1, 6, 10, 27, 30, 36 i 37. Pošto niko od učesnika nije uplatio loto tiket sa ovom kombinacijom brojeva pristupilo se izvlačenju loto plus premije, koja je vlasniku ili vlasnici tiketa kupljenog u Banjaluci donela 3.220.000 evra. Dobitna kombinacija za loto plus premiju bila je: 7, 25, 16, 24, 19, 18,10. „I da, upravo je izvučena loto plus sedmica i imamo loto plus dobitnika posle više od