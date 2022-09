Rusi imaju problem u lugansku? Britanski obaveštajci sumnjaju u sposobnosti ruske vojske da odbrani ovu oblast

Ukrajina nastavlja ofanzivne operacije na severoistoku zemlje, dok su ruske snage uspostavile odbrambenu liniju između reke Oskil i grada Svatove, navodi britansko Ministarstvo odbrane u svom najnovijem izveštaju o situaciji u Ukrajini.

Britanski obaveštajci procenjuju da "Rusija verovatno smatra da je održavanje kontrole nad ovom zonom važno jer ona prolazi jednim od retkih glavnih puteva za snabdevanje koje Rusija još uvek kontroliše iz Belgorodske oblasti u Rusiji". Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 September 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/6uJ9hVTrLq 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/e6OKSzJF08 — Ministry of Defence 🇬🇧