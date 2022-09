Privedena 64 izgrednika, povređeno 10 policajaca, od kojih jedan teže - završnica Evroprajda na Tašmajdanu

Učesnici Evroprajda završili su šetnju od zgrade Ustavnog suda do Tašmajdana, gde se održava koncert. Prethodno su zabeleženi incidenti. Protivnici manifestacije okupili su se kod Hrama Svetog Save. Policija je potisnula manju grupu građana koji nose verska obeležja i protive se održavanju Evroprajda od Glavne pošte niz Takovsku ulicu do zgrade RTS-a. Na ulicama Beograda angažovano oko 5.200 pripadnika MUP-a, uhapšena 64 izgrednika, a povređeno je 10 policajaca, saopštila je premijerka Ana Brnabić na

Teže povređen pripadnik Interventne jedinice Kako RTS nezvanično saznaje, jedan pripadnik Interventne policije je teže povređen u jednom od incidenata u Beogradu kada su protivnici Evroprajda napali pripadnike MUP-a. Povređeni je, prema saznanjima RTS-a, u stabilnom stanju. Izveštaji reportera RTS-a Brnabić: Deset povređenih policajaca, 64 osoba privedeno Premijerka Ana Brnabić je rekla na konferenciji za novinare da je