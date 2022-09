Organizatori Evroprajda: Najveći Prajd u Beogradu, šetalo gotovo 10.000 ljudi

Organizatori manifestacije Evroprajd ocenili su da je „uprkos zabranama“ u šetnji večeras učestvovalo gotovo 10.000 ljudi i da je to najveći Prajd do sada održan u Beogradu. „Gotovo 10.000 ljudi okupilo se danas da se bori za ravnopravnost, solidarnost i ljudska prava. Beograd je danas imao najveći Prajd ikada i na to svi treba da budemo ponosni“, saopštio je tim Beograd Prajda. U okviru Evroprajd sedmice u Beogradu je od 12. do 17. septembra održano više od 130