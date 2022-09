Nemci osvojili bronzu, hrabra Poljska bez odgovora za Šrudera

Košarkaška reprezentacija Nemačke pobedila je Poljsku 82:69 (19:14, 17:9, 18:26, 28:20) i tako osvojila bronzanu medalju na ovogodišnjem Eurobasketu.

Od početka meča Nemačka je nametnula svoj ritam i posle druge četvrtine vodila 13 razlike. 🇩🇪 Germany return to the #EuroBasket podium for the 1st time since 2005 🥉 #BringTheNoise — #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 18, 2022 Ipak, Poljska nije odustajala i korak po korak "istopila" je prednost "pancera". Ali kada je bilo najpotrebnije Šruder je uz pomoć Vajler-Baba i Timana uspeo opet da poveća prednost svoje selekcije i obezbedi joj treću medalju na