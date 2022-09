Zelenski: Nema zatišja, naša vojska se priprema za oslobođenje još gradova

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je rekao da je svako, kako se smatra, usporavanje napredovanja njegove vojske „priprema za oslobođanja još gradova“. „Možda nekome sada izgleda da nakon niza pobeda imamo izvesno zatišje.

Ali to nije zatišje. To je priprema za sledeću sekvencu“, rekao je Zelenski u svom noćnom obraćanju u nedelju. „Za sledeću sekvencu reči koje su veoma važne za sve nas i koje se definitivno moraju čuti. Reči koje se moraju čuti su imena oslobođenih gradova.“ On je podsetio da su „Izjum, Balaklija, Kupjansk i region Harkov generalno gradovi i zajednice koje smo oslobodili. Te reči se sada čuju. Čuju se svuda.“ Zelenskom dozvoljeno virtualno obraćanje Generalnoj