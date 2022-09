Stravičan napad kod Subotice: Nožem nasrnuo na policajca i teško ga povredio

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su D. К. (41) iz okoline Bačke Topole zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

Sumnja se da je on u porodičnoj kući u okolini Bačke Topole, nožem nasrnuo na policajca, koji je zajedno sa kolegom izašao na intervenciju po pozivu oca osumnjičenog. Policajac koji je teško povređen, hitno je prevezen u bolnicu i operisan. Uviđaj na licu mesta izvršio je zamenik tužioca Višeg javnog tužilaštva u Subotica. D. К. je zadržan do 48 sati, a nakon saslušanja sudija Višeg suda u Subotici odredio mu je pritvor do 30 dana.