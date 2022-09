Sahrana kraljice Elizabete Druge – opelo u Vindzoru, kovčeg spušten u kraljevsku kriptu

Britanska kraljica Elizabeta Druga biće sahranjena danas. "Sahrani veka" britanskog monarha, čija je vladavina trajala 70 godina, prisustvuje više od 500 zvaničnika. Stotine hiljada ljudi poslednji put se oprašta od kraljice. Nakon crkvene ceremonije u Vestminsterskoj opatiji, lafet sa kovčegom je centralnim gradskim ulicama prenet do Velingtonovog slavoluka odakle je automobilom prevozen u Vindzor. U Vindzoru je služeno privatno opelo, nakon čega je kovčeg položen u kraljevsku kriptu u Kapeli svetog

19:32 Izveštaj Ivane Miloradović i Tamare Stojsavljević (19:30) 18:03 Kovčeg spušten u kraljevsku kriptu Kovčeg sa telom kraljice Elizabete Druge spušten je u kraljevsku kriptu u Kapeli svetog Đorđa u Vindzoru. Konačan čin sahrane biće obavljen nešto kasnije tokom privatne ceremonije u prisustvu porodice. 17:32 Opelo u Vindzoru U Kapeli svetog Đorđa u toku je opelo, koje služi sveštenik i dekan Vindzora Dejvid Koner, uz