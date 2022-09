Još jedna žrtva zemljotresa u Meksiku Telo pronađeno u ruševinama teretane, drugo ispred robne kuće

Najmanje dve osobe poginule su u snažnom zemljotresu koji je pogodio Meksiko.

Državna civilna zaštita saopštila je da je jedna osoba pronađena mrtva u ruševinama teretane u gradu Manzaniljo. Prethodno je jedna osoba preminula ispred robne kuće, takođe u Manzanilju. A magnitude 7.6 earthquake struck western Mexico on September 19 — the same day that major quakes battered the country in 1985 and 2017 https://t.co/JhivwA1z6G pic.twitter.com/SuIjDAVaq2 — Reuters (@Reuters) September 20, 2022 Brojne zgrade i infrastrukturni objekti su oštećeni u