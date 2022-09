Dritan Abazović ucenjuje pobednike izbora: Sankcije Rusiji ili nema dogovora o vladi

LIDER Građanskog pokreta URA Dritan Abazović rekao je da predloženi mandatar Miodrag Lekić ima njihovu podršku i da je optimista da će nova vlada biti formirana.

Foto: Printskrin/Jutjub/Skupština Crne Gore Dritan Abazović je novinarima nakon sastanaka u Stejt Departmentu rekao da je Crna Gora bliža formiranju nove vlade nego juče, a sutra će možda biti još bliža. On je izrazio uverenje da se svi drže već definisanog principa da „ništa nije dogovoreno dok se sve ne dogovori“. - Lekić ima naši podršku i vjerujem da će on bitu noklonjen tome da ono što se dogovori to i bude implementirano. Očekujem da će vlada biti formirana,