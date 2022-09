Novak stigao u London: Jedinstvena prilika (FOTO)

Srpski teniser Novak Đoković u utorak je doputovao u London gde ga od 23. do 25. septembra očekuje učešće na „Lejver kupu”.

Sedmi igrač sveta će u timu Evrope biti zajedno sa Rafaelom Nadalom, Endijem Marijem i Rodžerom Federerom, kome će to biti i oproštajno takmičenje u karijeri. – To je verovatno prilika koja se pruža jednom u životu – rekao je Đoković o šansi da bude deo tima Evrope na egzibicionom takmičenju. Pored Đokovića, Nadala, Federera i Marija u timu Evrope će biti još Stefanos Cicipas, Kesper Rud i Mateo Beretini. Team Europe’s Novak Djokovic has landed in London.