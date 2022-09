Rusija i Ukrajina: Putin proglasio delimičnu mobilizaciju, manji protesti u nekim ruskim gradovima

BBC News pre 22 minuta

Reuters Poster za regrutaciju u Rusiji

Objavljujući delimičnu mobilizaciju, počev od danas, ruski predsednik Vladimir Putin rekao je da je to neophodan korak kako bi se obezbedio teritorijalni integritet zemlje i „zaštitio narod u oslobođenim oblastima" u Ukrajini.

U televizijskom obraćanju naciji, Putin je optužio Zapad da želi da vidi oslabljenu Rusiju i poručio da će odgovoriti svim raspoloživim sredstvima.

„Ne blefiram", rekao je Putin.

Najava delimične mobilizacije nije bila veliko iznenađenje s obzirom na niz poteza koji su joj prethodili - najpre izmena Krivičnog zakona koji se odnose na rat, a potom i priprema „referenduma" na okupiranim ukrajinskim teritorijam.

Prema rečima ruskog predsednika, a posle njega i ministra odbrane Sergeja Šojgua, mobilizaciji podležu oni koji su služili vojsku i imaju posebne vojne veštine i odgovarajuće iskustvo.

Svi mobilisani će proći dodatnu vojnu obuku, dodao je Putin.

O mogućnosti pune ili delimične mobilizacije u Rusiji se mnogo govorilo još početkom maja.

Tada se verovalo da Vladimir Putin može da tempira objavu potpunog rata Ukrajini do Dana pobede 9. maja, a posle toga bi odmah usledila objava mobilizacije.

Ali to se nije desilo.

Mnogi su to videli kao rezultat strahovanja vlasti da bi takav potez mogao izazvati nezadovoljstvo u ruskom društvu.

Ukupno će, prema rečima ministra odbrane Sergeja Šojgua, biti mobilisano 300.000 ljudi i dodao je da „neće biti mobilizacije studenata".

Ukupan broj rezervista u Rusiji je mnogo veći - oko 25 miliona, dodao je.

Šojgu je rekao i da je do sada u Ukrajini poginulo 5.937 ruskih vojnika.

To je znatno niže od procena koje su iznosile ukrajinske vlasti i američki i britanski obaveštajci.

Ministarstvo odbrane Rusije poslednji put je izvestilo o gubicima u martu, kada je saopšteno da je poginuo 1.351 vojnik.

BBC na ruskom vodi spisak žrtava ruskih vojnika u Ukrajini zajedno sa publikacijom Medijazona i timom dobrovoljaca i do 16. septembra povrdili su podatke o 6.476 poginulih vojnika i oficira.

Mnogi šefovi ruskih regiona već su počeli da izveštavaju da su počeli rad na delimičnoj mobilizaciji.

Ruski opozicioni političari i pokreti pozvali su na protest protiv mobilizacije kako bi je sprečili na svaki mogući način, a pristalice rata kažu da je potrebno boriti se do pobede, iako „specijalna operacija" preraste u globalnu konfrontaciju.

Moskovsko tužilaštvo saopštilo je da je učešće u protestima i nedozvoljenim „masovnim događajima" kažnjivo delo za koje može sledovati „zatvor do 15 godina".

U nekim gradovima Rusije organizovani su manji protesti zbog mobilizacije, a postoje izveštaji da su neki demonstranti uhapšeni.

Dopisnik Vol Strit Džornala Metju Laksmor izvestio je da si protesti organizovani u Irkustku, Tomsku i još nekim gradovima, kao i da je privedeno nekoliko ljudi.

Mnogi su izašli sa plakatima „Bez mobilizacije".

Žene zahtevaju da im ne diraju muževe, sinove i braću.

Prema podacima OVD-Info, organizacije koju su ruske vlasti označile za „stranog agenta", od početka rata u Ukrajini, na raznim antiratnim akcijama u Rusiji privedeno je oko 16.500 ljudi.

Novinar VSJ Metju Leksmor sugeriše da u svetlu izmena Krivičnog zakonika Ruske Federacije o izbegavanju vojnog roka kazna za učešće u antimobilizacionim akcijama može biti veoma ozbiljna.

Šta je Putin rekao o referendumima i poruka Zapadu

Reuters

Putin je tokom obraćanja optužio Zapad da ucenjuje Rusiju.

„Iskoristićemo sva sredstva za odbranu našeg naroda", istakao je predsednik Rusije.

On kaže da ljudi koji žive u delovima Ukrajine pod ruskom kontrolom, ne žele da budu „pod jarmom neonacista", prenela je agencija Rojters.

Putin je rekao da Moskva „podržava narod" koji planira održavanje referenduma o pripajanju Rusiji u tim oblastima Ukrajine.

Zapadne zemlje oštro su osudile Rusiju zbog pripremanja „referenduma" u delimično okupiranim oblastima Ukrajine.

Šta kaže ruska opozicija?

Pokret Vesna predložio je izlazak na sverusku protestnu akciju.

„Ne grobovima!", napisali su na društvenim mrežama.

„Hiljade ruskih muškaraca - naših očeva, braće i muževa - biće bačeni u ratnu mašinu za mlevenje mesa.

„Za šta će ginuti? Zbog čega će majke i deca suze liti? Za Putinovu palatu?".

Aleksej Navaljni, pritvoreni ruski opozicioni političar, govorio je o mobilizaciji na sudskom ročištu po njegovoj tužbi protiv države.

„Jedno ne razumem. Vojska broji milion ljudi, nacionalna garda 350 hiljada, Ministarstvo unutrašnjih poslova je još milion i po, do dva, a toliko je ljudi i u FSIN-u.

„Zašto pozivati civile, odnosno pet miliona begunaca koji će juriti tamo-amo širom zemlje. I na to će milion policajaca trčati za njima da ih mobilišu", rekao je Navaljni tokom ročišta.

Govoreći o mobilizaciji dodao je da „ništa nije jasno, ali je jasno da je sve loše".

„Već je jasno da se zločinački rat koji traje, pogoršava, produbljuje, a Putin pokušava da u sve ovo uvuče što više ljudi", izjavio je protivnik predsednika Putina.

Njegov kolega Ivan Ždanov, u Rusiji prepoznat kao „strani agent", rekao je na Jutjub kanalu Popularna politika da je tim Alekseja Navaljnog spreman da podrži svaku akciju protiv rata.

Još jedan bliski saradnik Navaljnog, Leonid Volkov, takođe označen kao „strani agent", sugerisao je da se potpuna mobilizacija krije pod „delimičnom mobilizacijom".

„Samo što će u siromašnim i depresivnim regionima relativno lako moći da popune kvote, a u prosperitetnijim krajevima biće racije ili će jednostavno zgrabiti svakoga ko im padne šaka, jer dobrovoljaca nema."

Feministički antiratni otpor (FAS) takođe je podržao proteste.

„Jedan od najvažnijih antiratnih protesta kroz istoriju je protest žena i protest majki.

„Juče su čečenske majke već najavile da će učestvovati u njihovoj akciji protiv rata. Danas je pokret Vesna najavio akciju protiv mobilizacije. i mi se kao feministički pokret pridružujemo pozivu", napisale su.

Publikacija Verstka je istraživala reakciju javnih ličnosti u pograničnim Belgorodskim, Kurskim i Brjanskim regionima.

Komentarišući vest o mobilizaciji, korisnici društvenih mreža napisali su da nisu spremni da pošalju rodbinu u rat i predložili da se mobilišu, pre svega, pristalice rata i zvaničnici.

Projekat „Podrška" pokrenuo je uslugu internet bota koji pruža savete o mobilizaciji - pre svega onima koji ne žele da ratuju.

Opozicioni pokret „Meka moć" pokrenuo je peticiju protiv mobilizacije na sajtu change.org.

Nekoliko sati posle Putinovog obraćanja, peticija ima već 139.000 potpisa.

Jagma za kartama za letove iz Rusije

Putinovo obraćanje izazvalo je bojazan da nekim muškarcima neće biti dozvoljeno da napuste Rusiju, iako je ministar odbrane zemlje rekao da će poziv biti ograničen na one sa borbenim iskustvom.

Karte za današnje direktne letovi iz Moskve za Istanbul u Turskoj i Jerevan u Jermeniji - obe destinacije koje Rusima dozvoljavaju ulazak bez vize - danas su rasprodati.

Čak i većina ruta sa presedanjima, poput one od Moskve do Tbilisija u Gruziji, takođe je bila nedostupna, dok su najjeftiniji letovi od ruske prestonice do Dubaija koštali više od 300.000 rubalja (skoro 5.000 dolara), što je pet puta više od prosečne mesečne plate Rusa.

Tridesetogodišnji Jevgenij, koji već neko vreme živi u Velikoj Britaniji kaže za BBC da je zabrinut da će njegov 55-godišnji otac biti pozvan u vojsku.

„U velikom sam šoku, veoma sam tužan i ljut zbog mobilizacije.

„Pričam sa mamom i pokušavamo da shvatimo da li će neko iz naše porodice, neko od moje braće ili otac, morati da ide u rat. Mama mi je rekla da sam iz Rusije otišao baš na vreme", dodaje.

Kaže i da mnogi njegovi prijatelji „prate vesti, kako bi shvatili da li će im biti dozvoljeno da danas ili sutra napuste zemlju".

„Teško je zamisliti šta ova mobilizacija može da znači za ljude u Ukrajini, stidim se sopstvene zemlje. Ne želim ovaj rat", navodi Jevgenij.

Kakve su reakcije Zapada?

Džilijan Kigen, ministarka spoljnih poslova Velike Britanije, opisala je pretnju Vladimira Putina Zapadu kao „zastrašujuću".

„To je ozbiljna pretnja, ali on ju je već upućivao", kaže Kigen za BBC.

Ona je dodala da Putinove komentare treba shvatiti „ozbiljno" i pozvala Zapad da ostane smiren uprkos pretnjama.

Ben Volas, britanski ministar odbrane, kaže da Putinova odluka da mobiliše vojne rezerviste zbog rata u Ukrajini pokazuje da njegova invazija propada.

„On i njegov ministar odbrane šalju desetine hiljada stanovnika u smrt, loše opremljene i loše vođene", piše u saopštenju koje je Ministarstvo odbrane objavilo na Tviteru.

„Nikakve pretnje i propaganda ne mogu sakriti činjenicu da Ukrajina pobeđuje u ovom ratu, da je međunarodna zajednica ujedinjena i da Rusija postaje globalna parija."

Iz kabineta kancelara Olafa Šolca saopšteno je da lider Nemačke vidi odluku o delimičnoj mobilizaciji ruskih trupa kao „neuspeh planova Kremlja, u vezi sa napadom na Ukrajinu".

Delimična mobilizacija je „pokušaj dalje eskalacije rata u Ukrajini", ocenio je premijer Češke Petr Fjala.

Češka je bila prva zemlja koja je Ukrajini poslala teško naoružanje nakon početka ruske invazije, a nastavlja da je snabdeva tenkovima, helikopterima i artiljerijskim sistemima.

„To je samo još jedan dokaz da je Rusija jedini agresor u ovoj situaciji", dodao je Fjala.

Premijer Holandije Mark Rute smatra da su referendumi na okupiranim teritorijama i mobilizacija „nisu ništa drugo, osim znaci da je Kremlj u panici".

Reuters

Delimična mobilizacija vojnih rezervista koju je naredio predsednik Putin znak je „slabosti", kaže američka ambasadorka u Ukrajini.

„Lažni referendumi i mobilizacija su znaci slabosti, ruskog neuspeha", Bridžit Brink je napisala na Tviteru.

„Sjedinjene Države nikada neće priznati rusko pravo na navodno anektiranu ukrajinsku teritoriju, a mi ćemo nastaviti da stojimo uz Ukrajinu koliko god bude potrebno", dodala je ona.

Delimična mobilizacija će imati mali neposredni efekat

Pol Adams, dopisnik za diplomatiju

Potrebni su meseci da se mobiliše, opremi i organizuju novi kontingent vojnika, čak i ako oni koji su pozvani imaju iskustvo.

Osim ako Rusija ne počne da šalje nove snage na front u etapama, one neće biti učestvovati u borbama do sledećeg proleća.

S obzirom na katastrofalne ruske materijalne gubitke, Moskva će možda imati problem da opremi nove jedinice za efikasnu borbu.

Koristeći sofisticiranu zapadnu opremu, ukrajinska vojska je napravila pustoš u sudaru sa ruskom okupacionom mašinom, dižući u vazduh deponije municije, komandna mesta i baze iza linija fronta.

Kremlju postaje sve teže da organizuje i opremi snage koje su već na frntu, a kamoli nove.

A šta je sa trupama koje već su već u Ukrajini? Smatra se da su već demoralisane.

Neki će sada saznati da im se ugovori produžavaju, baš kada se nazire duga, teška zima.

Delimična mobilizacija za „odbranu domovine"

Stiv Rozenberg, urednik, Moskva

Sve do danas, Kremlj je tvrdio da se „specijalna vojna operacija" odvija po planu.

Sada više nije tako.

Proglašenjem „delimične mobilizacije" rezervista, Vladimir Putin je priznao da je Rusiji potrebno još vojnika na bojnom polju.

Predsednik Rusije nije pokazao ni najmanji nagoveštaj žaljenja zbog odluke da napadne Ukrajinu.

Šef države je okrivio Zapad za sve poteškoće koje su zadesile Rusiju i optužio ga da želi da „uništi tu zemlju".

Rusija će, kako je rekao, „iskoristiti sva rasploživa sredstva da odbrani teritorijalni integritet koji je u opasnosti".

S obzirom da sa na teritorijama u Ukrajini koje je okupirala Rusija spremaju referendumi o pripajanju, to je jasna poruka Kijevu i Zapadu:

„Ne pokušavajte da vratite zemlju koju smo zauzeli i koju ćemo smatrati našom".

Da bi poentirao na kraju, Putin je i zapretio:

„Oni koji pokušavaju da nas ucene nuklearnim oružjem treba da znaju da vetrovi mogu da se okrenu i počnu da duvaju u njihovom pravcu".

