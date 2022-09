Cilj je da podignemo Evroligu na viši nivo: Dejan Bodiroga tačno zna koji su zadaci pred njim

Novi predsednik Evrolige Dejan Bodiroga izjavio je da će pokušati da ovu organizaciju podigne na viši nivo, saopšteno je danas.

Bodiroga se obratio Udruženju igrača Evrolige (ELPA) prvi put posle izbora za prvog čoveka Evrolige. PRESS RELEASE: @the_ELPA & its members congratulate @EuroLeague's new leaders Dejan Bodiroga and Marshall Glickman. Read more about it here: https://t.co/ecA5bRbnMS #ELPlayers pic.twitter.com/cUg3sbrTMe — EuroLeague Players Association (@the_ELPA) September 16, 2022 "Posle 22 godine došlo je vreme da Evroligu odvedemo na novi nivo. Ovo je novi početak, a ELPA je