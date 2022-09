Lajčak i eskobar seli zajedno na ručak: Ovako izgledaju razgovori visokih zvaničnika za region Zapadnog Balkana (foto)

Specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine i druga pitanja Zapadnog Balkana Miroslav Lajčak razgovarao je sa zamenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Gabrijelom Eskobarom i naglasio odličnu saradnju EU i SAD.

Lajčak je na Tviteru naveo da je imamo mnogo tema za razgovor sa Eskobarom. "Uvek je dobro uporediti beleške sa mojim dobrim prijateljem i kolegom zamenikom pomoćnika američkog sekretara Gabrijelom Eskobarom. Zahvalni smo na odličnoj saradnji EU i SAD. Mnogo toga za razgovor", naveo je Lajčak. Always good to compare notes with my good friend and colleague US Deputy Assistant Secretary Gabe Escobar. Grateful for our excellent 🇪🇺🇺🇸 cooperation. Lots to talk about.