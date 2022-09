Šojgu naredio početak mobilizacije u Ruskoj Federaciji, biće pozvano 300.000 rezervista; Zapadni lideri osuđuju Putinovu odluku

Dvesta deseti dan rata u Ukrajini. Ruski predsednik Vladimir Putin saopštio je u obraćanju naciji da je potpisao ukaz o delimičnoj mobilizaciji, koji je stupio odmah na snagu. Prema rečima ruskog ministra Sergeja Šojgua, biće pozvano 300.000 rezervista. Kijav odgovara da je to očekivan korak i naglašava da to dokazuje da stvari na terenu ne teku prema planovima Moskve. Lideri zapadnih zemalja navode da je delimična mobilizacija dokaz da Putinova invazija propada, ali da može doći i do eskalacije sukoba.

19:56 Šefovi diplomatija EU održaće hitan sastanak u Njujorku Ministri spoljnih poslova Evropske unije održaće hitan sastanak u Njujorku kasnije danas, saopštile su diplomate. Sastanak će biti održan nakon što je predsednik Rusije Vladimir Putin naredio delimičnu mobilizaciju, preneo je Rojters. Ministri spoljnih poslova EU nalaze se u Njujorku na godišnjem skupu svetskih lidera u Ujedinjenim nacijama.