Đoković pred Lejver kup: Voleo bih da zaigram dubl sa Marijem

Srpski teniser, Novak Đoković, učestvovaće na Lejver kupu od 23. do 25. septembra, a taj turnir biće poslednje u karijeri legendarnog Rodžera Federera.

Ipak, Đoković nije uspeo da izbegne pitanje o US Openu, koji je propustio zbog svog vakcionog statusa. "Ne žalim ni zbog čega sto nisam igrao, tužan sam što nisam igrao, to je odluka koju sam doneo i prihvatio sam to. Čestitam Alkarazu što je osvojio US Open, pobedio je tri meča u pet setova, neverovatno je šta je postigao, već je grend slem šampion. Ne možemo da pričamo o njemu kao budućnosti jer je sadašnjost. Nikada nisam imao duže pauze između turnira, ali tako