„Najgori sam od svih ovde“: Đoković otkrio zbog čega je tužan

Čak ni ovaj događaj koji je trebalo da bude festival tenisa, dobre zabave i oproštajna žurka Federera nije mogla da prođe bez pitanja koje Đokoviću nisu mogli da postave ranije.

Trebalo je sve da bude u vedrom duhu, ali je moralo da se priča i o onome što je sve interesovalo. Novak Đoković je zbog odluke da ne želi da se vakciniše morao da propusti US Open, nije mogao da uđe u SAD kao nevakcinisani stranac. Ipak, kada je dobio pitanje koje je svakako očekivao, odgovorio je šmekerski i potvrdio da stoji iza svojih stavova. „Ne žalim ni zbog čega sto nisam igrao, tužan sam što nisam igrao, to je odluka koju sam doneo i prihvatio sam to.