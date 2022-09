Vučić: Zapad ce pokušati da isključi Rusiju iz Saveta bezbednost, Srbija neće glasati za to

NJUJORK - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je gotovo siguran da će zapadne sile pokušati da Rusiju isključe iz Saveta bezbednosti UN i istakao da Srbija za to neće glasati.

"Da li će to uspeti ili ne, videćemo", rekao je Vučić u Njujorku, odgovarajući na pitanja novinara šta bi moglo da se desi sa Srbijom ukoliko bi Rusiju isključili iz Saveta bezbednosti UN i ocenio da bi za Srbiju to bila katastrofa, zbog Kosova i Metohije. On je naveo da za to postoje tri opcije od kojih je jedna, kako je rekao, da Rusiji ograniče pravo veta za sve što se tiče sukoba u Ukrajini, ali da to mogu da prošire i kažu da se odnosi na sve što se tiče