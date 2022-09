Pecivo duplo skuplje: Milica iz Čačka : "Kiflice možete odmah pojesti, šta ćete sa mesom?"

Kilogram kiflica skuplji je od kilograma mesa, vest je koja je prethodnih dana obišla Srbiju. I to je jeste tačno, a kilogram ovog peciva u Čačku košta 1200 dinara, a u njemu dobijete oko 25 do 30 domaćih kifli. Za taj novac možete kupiti skoro dva kilograma sveže svinjetine i čak do tri kilograma piletine. Da li je to realno i opravdano, pojašanjava Milica Mihailović koja pravi i prodaje domaće kiflice. Ona ističe da ukoliko kupite kiflice umesto sirovog mesa vi štedite vaše vreme, koje zapravo i jeste

- Jasno je da to ljudima izgleda nelogično, međutim, meso je sirovina, ma koliko to bila kvalitetna sirovina, ali to nije gotov proizvod koji vi možete da pojedete sa viljuškom i nožem. Vi to morate da pripremite, kiflica je već gotov proizvod, koji je potpuno rešenje za nekoga ko žuri na posao i otišao i kupio dve kiflice i platio to 100, 150 dinara. Ono što bi bilo uporedivo jeste pripremljeno meso, recimo u nekom restoranu, gde je, takođe, uračunat rad, porezi i