Vučić: Srbija neće glasati za isključenje Rusije iz Saveta bezbednosti

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije rekao je srpskim novinarima u Nujorku da je gotovo siguran da će zapadne sile pokušati da isključe Rusiju iz Saveta bezbednosti Ujednjenih nacija. „Za to je potrebna dvotrećinska većina.

Srbija za to neće glasati“, kazao je predsednik. Prema njegovim rečima to bi bilo rušenje postojećeg međunarodnog poretka. Vučić iz Njujorka o non-pejperu: „Jesam ja lud, čitao nepostojeći papir?“ „Za to im je potrebno da Kina bude uzdržana, ili da ne uloži veto“, objasnio je Vučić. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) “To nije ni daleko, ni nemoguće i uveliko se razrađuju planovi po tom pitanju. I za nas je to katastrofa, bar što se tiče Kosova i