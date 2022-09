Preporuke za smanjenje potrošnje struje nisu obavezujuće, ali promenom navika možemo uštedeti mnogo

BEOGRAD - Preporuke Ministarstva rudarstva i energetike nisu obavezujuće, već treba da podstaknu da javni sektor napravi svoje planove štednje, poručio je jutros državni sekretar tog ministarstva Zoran Lakićević.

On je za RTS objasnio da su preporuke poslate ka javnim preduzećima, državnoj upravi, ustanovama, institucijama, i lokalnim samoupravama. "Očekujemo da se preporuke primene gde je i u kojoj meri moguće. Preporuke se, naravno ne odnose na bolnice, vrtiće, škole, ustanove socijalne zaštite", naglasio je on. Kako je naveo do sada su plan štednje dostavile 102 lokalne samouprave, 34 javna preduzeća i 35 velikih privrednih subjekata. Dodao je da se promenom navika može