Strašan tenis na Lejver kupu: Mari i De Minor priredili spektakl, a sad sledi ono pravo (foto)

STRAŠAN meč na Lejver kupu odigrali su Endi Mari i Aleks de Minor. Australijanac je posle velike borbe slavio sa 5:7, 6:3, 10:7 i tako doneo prvi poen za tim Sveta.

FOTO: AP/Tanjug Zbog ovakvih duela se voli "beli sport". Pravi maraton koji je stajao dva sata i 28 minuta je pripao 22. igraču sveta koji je uspeo da slavi nakon preokreta. Prvi set je počeo idealno po De Minora koji je odmah napravio brejk. Ipak, Mari je uspeo da se izdigne i do kraja seta dva puta rivalu oduzme servis i dođe na korak do pobede. Australijanac je i u drugom segmentu meča prvi stigao do brejka, potom je u osmom gemu spasao dve brejk prilika, a onda