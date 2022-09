Snimak koji je zabrinuo Srbiju: Mitrović u bolovima nakon utakmice! (video)

Fudbaleri Srbije su sinoć na Marakani ubedljivo slavili protiv selekcije Švedske rezultatom 4:1, a najbolji akter na meču i trostruki strelac bio je, naravno, Aleksandar Mitrović.

Ipak on je u završnici utakmice doživeo udarac od Lindelefa, koji je bio prilično bolan za napadača. View this post on Instagram A post shared by BUTASPORT.RS (@butasport.rs) Ipak, on je meč završio nešto ranije, a snimak njega kako šepa pokraj gol-aut linije sa bolnom grimasom, brine sakog navijača Srbije. Šta je on rekao o povredi, možete porčitati OVDE.