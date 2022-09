Novak: Muči me taj zglob 4-5 dana, dugo nisam igrao…

Novak Đoković kaže da je imao problem sa ručnim zglobom prethodnih dana i da je to uticalo na igru u porazu od Feliksa Ože-Alijasima sa 6:3, 7:6 (7-3). „Mučim se sa desnim ručnim zglobom u poslednjih četiri-pet dana.

Držim to pod kontrolom, ali dva meča juče verovatno su imale uticaj. Danas nije bilo lako – nisam mogao da serviram brzo i precizno kako bih želeo, i to je uticalo na ostatak igre. Delom je i do toga što nisam skoro tri meseca igrao, a ovde su lopte velike i spore. Mora da se koristi mnogo zglob, možda me je i zato malo bolelo, ali je delom i do dva meča koja sam igrao juče. Možda se osetio i nedostatak mečeva. Nadam se da će se srediti do mog prvog meča u Izraelu.