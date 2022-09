Težak poraz Srpkinja (VIDEO)

Košarkaška reprezentacija Srbije zabeležila je u nedelju drugi poraz na Svetskom prvenstvu u Sidneju – od izabranica Marine Maljković rezultatom 69:54 bolja je bila favorizovana ekipa domaćina Australije u trećem kolu grupne faze.

Srpkinje sada imaju skor 1-2 i predstoji im velika bitka za što bolje mesto pred start nokaut faze. Australija se posle neočekivanog poraza od Francuske vratila pobedama i sada ima 2-1.