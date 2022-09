Srpkinje se vratile jače Nakon poraza: Mali preslab, dame na ivici četvrtfinala!

Srpske košarkašice su u svom četvrtom duelu na Svetskom prvenstvu uspele da dođu drugog trijumfa i tako gotovo sigurno overe plasman u osam najboljih.

Rival naših košarkašica bio je Mali, a afrička selekcija je poražena rezultatom 81:68. Serbia kept their Quarter Finals hopes alive with a strong win over Mali – Tina Krajisnik dominating on the boards and the score sheet 💪🇷🇸 #FIBAWWC x @KSSrbije pic.twitter.com/wKiGmRRvH9 — FIBA Women’s Basketball World Cup (@FIBAWWC) September 26, 2022 Nakon lošeg poslednjeg mela, gde su se naše košarkašice borile sa neefikasnošću, izabranice Marine Maljković su dodale gas u ovom