Uefa odlučila: Svetski poznati sudija deli pravdu Pafosu i Zvezdi! Vladan Milojević želi da iznenadi pafos: Nikada ofanzivnija Crvena zvezda na Kipru!

Jedan od najpoznatijih sudija na svetu sudiće u utorak na Kipru! Evropska fudbalska unija (UEFA) odredila je arbitre za revanš plej-ofa Lige šampiona između Pafosa i Crvene zvezde.

Centralnu ulogu na terenu imaće Englez Majkl Oliver, jedan od najpoznatijih i najiskusnijih sudija Premijer lige. Oliveru će pomagati dugogodišnji saradnici Stjuart Bart i Li Bets, dok će funkciju četvrtog sudije obavljati još jedan Englez – Endru Medli. Posebna pažnja biće usmerena i na VAR tehnologiju. U kontrolnoj sobi sedeće Australijanac Džered Džilet zajedno sa Englezom Stjuartom Atvelom, čiji je zadatak da asistiraju u donošenju ključnih odluka. Utakmica je
