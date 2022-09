Provala oblaka! Jak pljusak napravio haos, tokom noći pašće do 40 litara kiše, a evo koji deo Srbije je najugroženiji (video)

Jak pljusak pogodio je večeras Beograd i okolinu, a prema najnovijim najavama RHMZ, tokom večeri iznad većeg dela Srbije biće oblačno sa kišom, a u Vojvodini i lokalnim pljuskovima s grmljavinom.

Na Autokomandi je palo toliko kiše da je saobraćaj gotovo zaustavljen. - Uveče i u prvom delu noći u centralnim, istočnim i južnim delovima Srbije očekuje se od 20 do 40 mm padavina za 12 h, lokalno i više - najavio je danas RHMZ. Kako je rekao meteorolog Đorđe Đurić, pred nama je sedmica uz toplo, ali i veoma promenljivo vreme, uz obilnije pljuskove večeras. Oko prvog oktobra temperature preko 25