Stano: Srbija ojačava veze s Rusijom, to otvara ozbiljna pitanja

Portparol Evropske unije Peter Stano rekao je da potpisivanje Protokola o redovnim konsultacijama između ministarstava inostranih poslova Srbije i Rusije predstavlja jasan znak da Srbija ojačava svoje veze sa Rusijom.

On je istakao da to otvara ozbiljna pitanja. „Evropska unija je bila veoma jasna sa partnerskim državama, pogotovo državama koje su zemlje kandidati da odnosi sa Rusijom u trenutnim okolnostima ne mogu da budu kao ranije“, rekao je Stano odgovarajući na novinarska pitanja. On je dodao da EU uzima veoma ozbiljno potpisivanje Plana konsultacija između Srbije i Rusije i da će to pratiti. „Podsećam da je Srbija svojom odlukom proglasila ulazak u Evropsku uniju kao svoj