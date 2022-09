Putin potpisao dekret: Snouden dobio rusko državljanstvo dok ga Vašington traži zbog špijunaže

Predsednik Vladimir Putin je u ponedeljak potpisao dekret kojim je odobreno rusko državljanstvo Edvardu Snoudenu, bivšem saradniku američke Nacionalne bezbednosne agencije (NSA), koga traži Vašington.

Kako prenosi Rojters, Snouden (39) je pobegao iz SAD i dobio azil u Rusiji, nakon objavljivanja tajnih dokumenata 2013. godine koji su otkrili domaće i međunarodne operacije nadzora koje je sproveo NSA, za koji je Snouden radio, prenosi N1. President Vladimir Putin signed a decree granting Russian citizenship to former U.S. intelligence contractor Edward Snowden https://t.co/No0VXccTUb pic.twitter.com/wkHE0yBGod — Reuters (@Reuters) September 26, 2022 Vašington već