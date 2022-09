Vučić: Srbija neće priznati referendume u ukrajinskim oblastima pod ruskom kontrolom. Potvrdio da će se 8. oktobra obratiti javnosti

Beta pre 33 minuta

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija ne može i neće da prizna rezultate referenduma četiri ukrajinske oblasti pod kontrolom ruskih snaga o prisajedinjenju Rusiji.

"Srbija to ne može da prizna jer se drži međunarodnog prava, Povelje UN i rezolucija UN. Mi štitimo sopstveni teritorijalni integritet, kao i integritet međunarodno priznatih zemalja. I to je jedino što je sigurno i što ne može da se menja, to su stvari od presudnog značaja", rekao je Vučić novinarima nakon posete novom proizvodnom pogonu fabrike Grundfos u Inđiji.

On je ponovio da su međunarodni pritisci na Srbiju po pitanju Rusije brojni i da očekuje da će se oni umnožavati u narednom periodu.

"Sve je manje strpljenja, nervoza je sve veća i sve grupe za pritisak, kao i deo medija i političkih stranaka, biće angažovani. I za jednu i za drugu stranu", rekao je Vučić i dodao da njemu ostaje da vodi računa o Srbiji i njenim interesima.

Vučić je rekao da je čak i Plan konsultacija ministarstava spoljnih poslova Rusije i Srbije u naredne dve godine iskorišćen za, kako se izrazio, "brutalne i žestoke" napade na Srbiju.

"Ja se ne borim ni za (ruskog predsednika) Vladimira Putina ni za (američkog predsednika) Džozefa Bajdena. Ja se borim za ove divne ljude u ovoj fabrici, svakog od vas, žene i muškarce Srbije", rekao je Vučić.

Vučić potvrdio da će se 8. oktobra obratiti javnosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se u subotu, 8. oktobra obratiti javnosti kako bi predstavio poteze države u narednom periodu.

Vučić je posle otvaranja novog proizvodnog pogona kompanije Grundfos u Inđiji rekao da će osim o međunarodnom položaju zemlje, tada govoriti i o energetskoj politici, merama za uštedu energije, primanjima u javnom sektoru, penzijama.

Najavio je da će do 8. oktobra imati niz sastanaka sa stranim zvaničnicima.

"Od petka imamo važne sastanke, dolaze evroparlamentarci i nemački izaslanik za Balkan. Potom idem u Bugarsku gde ću razgovarati sa Ursulom fon der Lajen, a u ponedeljak u Budimpeštu na sastanak sa Viktorom Orbanom i Karlom Nehamerom. U Pragu je 6. oktobra veliki samit 41 zemlje, i tu ćemo učestvovati", kazao je Vučić.

Upitan za stav predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) Dragana Đilasa da Srbija treba da se pridruži sankcijama EU protiv Rusije, Vučić je rekao da je to politika SSP "sve vreme" i da razume takav stav.

"To govore sve vreme, to ponavljaju svakog dana. Razumem ih, razumem sve koji na različite načine pokušavaju da iznose svoje političke stavove", kazao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara u Inđiji.

Ocenio je da je važno da Srbija ima "stabilnu" politiku.

"Izdržali smo 210 dana s tom politikom, to niko nije očekivao, čak ni mnogi koji su nas podržavali. Put Srbije je trnovit, teško ga je izvesti ali je to put koji vodi računa o interesima Srbije, a ne o ličnim, partikularnim interesima", kazao je Vučić.

(Beta, 09.28.2022)