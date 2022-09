Muzika i Amerika: Preminuo reper Kulio, autor velikog hita Gangsta’s Paradise iz 1990-ih

BBC News pre 1 sat | Tifani Varthajmer - BBC Njuz

Getty Images Kulio na jednom od nastupa

Američki reper Kulio (Coolio) iznenada je preminuo u 59. godini. Najpoznatiji je po kultnom hitu Gangsta's Paradise (Gangsterski raj), objavljenog 1995. godine, koji je postao jedna od najpopularnijih melodija decenije.

Njegov dugogodišnji menadžer Džarez Pozi rekao je američkim medijima da je reper bio u poseti prijatelju u kući u Los Anđelesu i da je pronađen kako leži u kupatilu, bezn znakova života.

Nije objavljen tačan uzrok smrti, ali je menadžer za sajt TMZ rekao da lekari veruju da je Kulio imao srčani udar.

Kulio, čije je pravo ime Artis Leon Ajvi Džunior, počeo je da se bavi muzikom 1980-ih, ali je zacementirao mesto u istoriji hip hopa kada je objavio pesmu snimio Gangsta's Paradise.

Pesma je bila naslovna numera filma Dangerous Minds (Opasni umovi) sa Mišel Fajfer u glavnoj ulozi, a Kulio je za nju nagrađen Gremijem.

Pesma je bila broj jedan na muzičkim listama u 13 zemalja i postala najprodavaniji singl godine u SAD.

Bila je to prva rep numera u istoriji koja je dostigla prvo mesto na britanskim listama.

Iako je objavljena pre više od 25 godina, pesma se i dalje sluša.

Prema reperovom sajtu, prešla je milijardu pregleda na Spotifaju.

https://www.youtube.com/watch?v=fPO76Jlnz6c

Tokom četiri decenije, Kulio je snimio osam studijskih albuma i osvojio Američku muzičku nagradu i tri MTV video muzičke nagrade.

Među njegovim hitovima su i Fantastic Voyage, Rollin' With My Homies, 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New) i Too Hot.

Bio je aktivan sve do smrti.

Upravo je bio na turneji sa drugim zvezdama iz 1990-ih, među kojima su i Vanila Ajs (Vanilla Ice) i Jang MS (Young MC).

Pre samo nekoliko dana, održali su koncert u Teksasu.

„Odlepio sam! Upravo sam čuo da je moj dobar prijatelj Kulio preminuo", napisao je Vanila Ajs na Tviteru.

Reper Snup Dog je na Tviteru napisao: „Gangstas paradise. Počivaj u miru".

Podelio je i fotografiju njih dvojice na snimanju muzičkog spota za Gangsta Walk, pesmu koju su zajedno napravili 2006.

„Ovo su tužne vesti. Iz prve ruke mogu da pričam o tome kako je ovaj čovek uspeo da dođe do vrha muzičke industrije", napisao je reper i glumac Ajs Kjub (Ice Cube).

MS Hamer (MC Hammer) je opisao Kulija kao „jednog od najfinijih ljudi koje poznaje".

„Dobri ljudi. Počivaj u miru Kulio", napisao je, podelivši crno-belu sliku repera, a kasnije je objavio drugu sliku zajedno sa Tupakom i Snup Dogom.

(BBC News, 09.29.2022)