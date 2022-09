Čovek poginuo u bujici: Stravično nevreme pogodilo Rijeku: "Hodao je na nizbrdici i voda ga je samo povukla pod kombi, 10 minuta su pokušavali da ga izvuku"

Riječka policija saopštila je večeras kako su oko 19.30 sati dobili dojavu da je nađena muška osoba u bujici ispod auta.

Nažalost, do dolaska Hitne pomoći, muškarac je preminuo. Telo je poslato na obdukciju, prenosi 24sata.hr. - To je Ulica Franje Račkog, nizbrdo se spušta do centra grada. Čovek je hodao i kako je nizbrdica, voda ga je povukla - rekla je čitateljka za Dnevnik. hr. - Kotrljao se niz ulicu pedesetak metara pod naletom vodene bujice i zaustavio pod kombijem. Kad je pokušao da ustane, bujica ga je povlačila pod kombi - dodala je. - Tada je prišao još jedan čovek koji ga