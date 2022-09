Novopečeni državljanin Rusije Edvard Snouden: Baš po meri Vladimira Putina

Edvard Snouden, američki programer koji je svojevremeno radio za CIA i NSA, postao je državljanin Rusije.

Godinama je demantovao tvrdnje da je ruski špijun a čini se da je baš po meri Vladimira Putina. Početkom nedelje ruski predsednik je to i povrdio – u jeku mobilizacije koja je izazvala širi egzodus Rusa, prigrlio ga je i dao mu državljanstvo Rusije. Putin je u ponedeljak potpisao ukaz u kojem je Snouden naveden kao jedan od 75 stranih državljana kojima se daje ruskog državljanstvo. Putin has just granted Edward Snowden Russian citizenship.