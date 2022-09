Uragan Ijan pregazio floridu: Katastrofalne poplave, milioni bez struje, brodovi koji plutaju po ulicama video, foto

Uragan Ijan prešao je u sredu preko Floride, praćen snažnim vetrom i obilnim padavinama koje su izazvale katastrofalne poplave i nestanak struje širom te američke savezne države.

In pictures: Hurricane Ian barrels into Florida https://t.co/sVZoALh7et pic.twitter.com/NGn1Zt46Rg — CNN (@CNN) September 29, 2022 U blizini putanje uragana, blizu ostrva Kiz, u nevremenu je potonuo brod sa migrantima i obalska straža još traga za 20 ljudi, pošto je troje spasila, a četvoro je uspelo da dopliva do obale. Packing 155 mph winds, Hurricane Ian is expected to bring serious damage to the coastline of southwest Florida on Wednesday. As the storm moves