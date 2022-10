Dobra vest pred zimu! Otvoren gasovod između Grčke i Bugarske: Danas počinje novo doba za jugoistočnu Evropu

Novi gasovod koji se proteže od Grčke do Bugarske pušten je danas u rad sa ciljem jačanja energetske nezavisnosti Evrope od Rusije, piše dpa. "Danas počinje novo doba za Bugarsku i jugoistočnu Evropu", rekla je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen na ceremoniji otvaranja gasovoda u Sofiji. "Ovaj gasovod je prekretnica.

To je prekretnica za Bugarsku i energetsku sigurnost Evrope, a znači oslobađanje od zavisnosti o ruskom gasu", rekla je ona. Fon der Lajen je podsetila da je Bugarska u jednom trenutku dobijala 80 posto svog gasa iz Rusije. Gasovod dug 182 kilometra od grčkog grada Komotinija do Stare Zagore u centralnoj Bugarskoj sufinansiran je iz evropskih fondova od početka izgradnje 2009. Interkonektor, koji ima kapacitet od 3 do 5 milijardi kubnih metara gasa godišnje,