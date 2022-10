Kristijan Šmit nametnuo izmene izbornog zakona BiH: Izmene će osigurati da se vaš glas računa i da vaša volja bude ispoštovana

Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit nametnuo je izmene izbornog zakona BiH Njegovo pismo prenosimo u celosti: "Poštovani građani i građanke Bosne i Hercegovine, Hvala vam! Čestitam! Danas ste dali svoj glas i odlučili ko će vas predstavljati i ko će se boriti za vaše interese u naredne četiri godine.

Želim zahvaliti svima koji su dali sve od sebe kako bi se osiguralo adekvatno provođenje izbora i kako bi se zaštitio integritet izbornog procesa. Lično sam se uverio da je to bio slučaj u većem delu zemlje i na većini birališta. Kada govorimo o integritetu izbornog procesa, imam kratku, ali veoma jasnu poruku za one koji imaju loše namere ili su demonstrirali loše ponašanje: imajte na umu da ćemo iskoristiti sva raspoloživa sredstva da to otkrijemo i kaznimo.