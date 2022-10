Dan sunčan, uveče ponesite kišobrane

Sunčano u većem delu zemlje. Uveče stiže naoblačanje, ali se obilnije padavine ne očekuju. Najviša temperatura do 24 stepeni.

U većem delu zemlje pretežno sunčano, a uz promenljivu oblačnost kratkotrajna kiša ili pljusak mogući su ponegde u centralnim i istočnim delovima Srbije, kao i na planinama. Uveče i u toku noći sa severa Srbije novo naoblačenje s kišom, ali se obilnije padavine ne očekuju. Najniža temperatura od 10 do 15 stepeni, a najviša od 20 do 24 stepena. U Beogradu sunčano, s temperaturom do 22 stepena. Promenljivo oblačno, vetrovito i svežije, povremeno sa kratkotrajnom