"Koliko je: Reklama?" "Blic" otkriva kako su fejsbuk prevaranti vrbovali starlete da ih promovišu

Fejsbuk prevaranti koji su navukli više od 1.000 ljudi da im uplate novac za sigurno klađenje uhapšeni su danas, a "Blic" je došao u posred komunikacije koju su osumnjičeni stvarali sa starletama i rijaliti učesnicima.

Kako se vidi na prepisci, Nikola Jakovljević se javio bivšem rijaliti učesnica, Tari Simov sa pitanjem "koliko je reklama", nakon čega mu je ona odgovorila da se cena razlikuje da li je objava ili stori. - Koliko ti je šta - napisao joj je on i pitao da li uplata može da se izvrši preko naloga na jednoj od kladionica. Nakon dogovora oko cene, on joj je napisao da bi uplatio odmah i da mu ona da nalog na koji će on uplatiti novac. - Ako ćeš mi davati idući stori za