Medvedev lagano do drugog kola Astane

Danil Medvedev, drugi nosilac na turniru iz serije 500 u Astani, lako je prošao u drugo kolo pobedom nad Albertom Ramosom sa 6:3, 6:1.

Bio je to lagan posao za Rusa, koji je napravio brejk već u prvom gemu, a na celom meču suočio se sa samo jednom brejk loptom. To je značajna pobeda za Danila, koji se nedavno u Mecu svađao s publikom u porazu u prvom kolu od Stana Vavrinke. U drugoj rundi će se Medvedev sastati sa boljim iz okršaja Marka Andree Hislera, koji je osvojio turnir u Sofiji, i Finca Emila Rusuvuorija. Mečeve iz Astane možete pratiti na kanalima Sport kluba. Win No. 38 of 2022! 🤝