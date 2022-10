Pritvor za novosadskog policajca osumnjičenog za trgovinu uticajem

NOVI SAD: Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, sud je odredio pritvor policijskom službeniku saobraćajne policije N.P. zbog sumnje da je u više navrata koristeći svoj uticaj posredovao da policijski službenici ne izvrše službene radnje koje bi se morale izvršiti.

Osumnjičeni je uz krivičnu prijavu Sektora unutrašnje kontrole MUP-a priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, navodi se u saopštenju Tužilaštva. On se tereti za produženo krivično delo trgovina uticajem, za koje je zaprećena kazna zatvora od jedne do osam godina, uz osnove sumnje da je izvršio i krivično delo zloupotreba službenog položaja, za koje je zaprećena kazna zatvora od šest meseci do pet godina. N.P. je uhapšen 4.